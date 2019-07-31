القاهرة - لايف ستايل
يساعد الهايلايتر على إبراز مناطق معينة من الوجه بطريقة ناعمة، حتى أنه بات يستخدم لإبراز بعض المناطق في الجسم، واليوم سنوافيكِ بدليل طريقة اختيار درجة الهايلايتر المناسبة للون بشرتك.
طريقة اختيار درجة الهايلايتر المناسبة للون بشرتك درجة الهايلايتر المناسبة للون البشرة البيضاء بشكل عام ألوان الهايلايتر الدافئة لن تناسب بشرتك الفاتحة، واستبدليها بالألوان الباردة، لذا درجة الهايلايتر الفضي ستضفي لمسة من الجمال والجاذبية إلى بشرتك، وفي حال أردتِ اعتماد لون مغاير قليلاً، فاختاري الهايلايتر باللون الوردي الفاتح. درجة الهايلايتر المناسبة للون البشرة الحنطية البشرة الزيتونية أو القمحية أو الحنطية يليق بها كثيراً لون الهايلايتر بدرجة الذهبي والخوخي.
درجة الهايلايتر المناسبة للون البشرة السمراء في حال كنتِ سمراء، وفتجنبي تماماً الهايلايتر بألوانه الباردة لكها، حتى لا تظهر بشرتك باهتة ورمادية، واختاري درجة الذهبي المائل إلى الوردي، فهي الأنسب لكِ.
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