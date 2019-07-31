تعرفي علي فوائد و أضرار تقنية فيلر الشعر

الحصول على شعر ناعم وحريري حلم كل امرأة، وباتت التقنيات الحديثة مساعدة جداً في هذا المجال، واليوم سنتعرف على تقنية فيلر الشعر: فوائده أضراره وآلية تطبيقه وكل ما يخصه.

ما هو فيلر الشعر



فيلر الشعر هو عبارة عن مجموعة من المواد التي يتم دمجها مع بعضها البعض وحقنها داخل الشعر، ليبدو الشعر أكثر سماكة وكثافة، إضافة إلى أنه يساعد على تقليل تقصف الشعر وهيشانه، وزيادة لمعته ليصبح بذلك الشعر مفرود وحريري.

مكونات الفيلر المستخدم للشعر

الكيراتين

يتكون الشعر بشكل طبيعي من الكيراتين، والذي يساعد على تغليف الشعرة وعلاجها من المشاكل التي تعاني منها، الأمر الذي يجعل الشعر لامع وأكثر حيوية.

حمض الهيالورونيك

يدخل هذا الحمض في فيلر الشفاه والخدود كونه مادة طبيعية موجودة في الخلايا، وبالنسبة للشعر يساعد حمض الهيالورونيك على زيادة رطوبة الشعر كونه يحتفظ بكميات كبيرة من الماء وتكون النتيجة شعر حيوي صحي رائع.

الزانثالين

يساعد هذا المركب على فرد ألياف الشعر وفردها، مما يساعد في الحصول على شعر خالٍ من التقصفات.

زيت الأرجان

يعتبر من أفضل أنواع الزيوت المعالجة على الإطلاق، وهو زيت غني بالفيتامينات التي تحتاجها البشرة.

أنواع فيلر الشعر

فيلر تلوين الشعر يساعد هذا النوع على صبغ الشعر بأي لون إضافة إلى علاجه في نفس الوقت بدون إحداث أي ضرر للشعر.

الفيلر العلاجي يساعد على زيادة كثافة ولمعان وهيشان وتقصف الشعر، مما يجعل الشعر أكثر جمالاً.

فيلر فرد الشعر العلاجي يساعد هذا النوع من الفيلر على علاج هيشان وتقصف الشعر، ويختلف عن فيلر الشعر العلاجي بأنه يحتوي على مادة تفرد الشعر وتجعله أملس وحريري.

فوائد فيلر الشعر

لا يحتاج إلى استخدام مكواة الشعر لتثبيته على الشعيرات، وبالتالي هو ليس حل مؤقت.

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يتكون من مواد طبيعية خالصة لا تسبب أي ضرر للشعر ولا تؤدي إلى تساقطه.

فترة دوامه على الشعر طويلة مقارنة بغيره من الأساليب.

متى تحتاجين فيلر الشعر

إذا كنتِ تعانين من مشكلة تساقط الشعر وضعفه وترققه.

في حال كان شعرك يعاني من الجفاف والهيشان والتقصف.

عندما يكون شعرك تالفاً بسبب استخدام المواد الكيماوية.

مناسب لكِ في حال كنتِ تغيرين لون شعرك بشكل دوري، حيث أنه يحميه من ضرر الصبغة.

يعتبر البديل الأفضل للبوتوكس والبروتين في حال كنتِ تعانين من حساسية اتجاهها.

ألية تطبيق فيلر الشعر يتم غسل الشعر

يتم غسل الشعر جيداً للتخلص من الزيوت والأتربة الموجودة عليه.

تفرد مادة الفيلر على كامل الشعر بدءً من الجذور وصولاً إلى الأطراف.

يترك الفيلر على الشعر مدة تتراوح بين 20-40 دقيقة بدون استخدام أي نوع من أنواع أجهزة الحرارة.

بعد تشرب الشعر لمادة الفيلر، يتم شطفه.

يفضل تكرار استخدام الفيلر حتى يتم الحصول في النهاية على النتيجة المطلوبة.

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