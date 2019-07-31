عقود التشوكر أجمل صيحات الموسم الجديد

دائماً ما تلعب الإكسسوارات الدور الرئيسي في إضفاء لمسات مختلفة على الإطلالة بشكل عام، وفقا لذوق كلّ امرأة، لذلك يعتبر اختيار الإكسسوارات ووضعها من الأمور التي توازي أهمية اختيار الملابس.

فالإكسسوارات يمكنها أن تجعل أي إطلالة مكوّنة من قطع ملابس بسيطة، إطلالة عصرية ومميزة. ومن أبرز الإكسسوارات الرقيقة الرائجة مؤخراً ، هي عقود الـ تشوكر Chokers ، أو شريط الرقبة، كما يسميه البعض.

وتتوفر الـ Chokers، المستوحاة من التسعينيات، بأشكال كثيرة للغاية، منها ما هو على هيئة الأحزمة، ومنها ما هو رقيق للغاية. وهناك أشكال منها تتشكل من خيوط الكروشيه، وأيضا هناك شكل للـ Chokers العبارة عن رباط طويل ويسمح للمرأة بتشيكله بالطريقة التي تروق لها، إضافة إلى المعدن أو الجلد.



ولكي تتمتعي سيدتي بلمسة عصرية ومفعمة بالأنوثة، أضيفي إلى إطلالتك هذا الموسم الـ Chokersوزيني عنقك بأروع إبداعات العقود، التي تعتبر من أهم الصيحات اللافتة في عالم الموضة.



ولكن قبل ذلك، عليك سيدتي مراعاة طول رقبتك كي تختاري العرض المناسب تماماً، والذي يظهرك بإطلالة أكثر جمالا وتناسقاً.

شاهدي الصور التي جمعناها لك من آخر صيحات عقود الـ Chokers واختاري ما يتناسب مع إطلالتك ومناسباتك.



الـ Chokers التقليدية



وهو ا الـChokers باللون الأسود التقليدي الذي كان الأكثر رواجاً في التسعينيات ومازال حتى اليوم الأكثر استخداماً، ويمكن وضعها مع جميع الإطلالات.



الـChokers بطبقات



وهو عبارة عن أكثر مع عقد سوياً، عادة ما يمكن وضعه في المناسبات مع فساتين السهرة، أو حتى مع الملابس الكاجوال العصرية.



الـChokers اللامع



وهو الذي سيضفي على إي إطلالة، في الحفلات والمناسبات، لمسة أنثوية سحرية مميزة.

Advertisements



الـChokers القماش



عادة ما يكون من الدانتيل، ويتناسب مع الإطلالات اليومية، خاصة الكلاسيكية منها.



الـChokers العريض



وهو يعتبر الخيار الأفضل للنساء اللواتي يتمتعن برقبة طويلة.



الـChokers الرفيع

وهو يعتبر الخيار الأفضل للنساء اللواتي يتمتعن برقبة قصيرة نسبياً.



الـChokers المفتوح



عادة ما يستعمل في الحفلات والمناسبات، ويعطي لمسة عصرية أنيقة لأي إطلالة.

قد يهمك أيضًا: