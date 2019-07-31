إكسسوارات عصرية وجريئة من موضة صيف 2019

اغتنت عروض أزياء موسم ربيع وصيف 2019 بمجموعات إكسسوارات عصرية ومبتكرة. بعضها حمل لمسة شبابية يمكنك أن تزيّني إطلالاتك النهارية بها، فيما بعضها الآخر جاء أكثر ترفاً وفخامة، مرصّعاً بالأحجار الملوّنة والستراس ما يجعله مناسباً أكثر للسهرات والمناسبات الهامة.

أقراط النجمات العرب.. فخامة واضحة في التصميم

مهما كان ذوقك أو أسلوبك في الموضة، ستجدين ضمن مجموعات إكسسوارات هذا الموسم كل ما تبحثين عنه لتزيين إطلالاتك الصيفية.



1- المزج بين العقود



تمنحك هذه الصيحة إطلالة بوهيمية جذابة. نسّقي بين عقود بتصاميم متفاوتة، واختاريها بلمسة الفانتدج الجريئة. اجمعي بين عقود رفيعة وضخمة، بين تصاميم بسيطة ومفذلكة، مرصّعة بالخرز والأحجار الملوّنة أو خالية من الترصيعات... لا يهمّ الشكل، فالأمر يتعلّق بجمعها في إطلالة واحدة لمواكبة أحدث صيحة في عالم الإكسسوارات لموسم الصيف المقبل.

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2- أقراط أم طوق؟



أتت الأقراط المستديرة على شكل أطواق واسعة في مجموعات الصيف المقبل، وقد تفاوتت الأحجام والتصاميم التي تزيّنت بها العارضات. بعض الأقراط أتت بإطارات مستديرة بسيطة، وبعضها الآخر جاء ملتوياً بعض الشيء أو بلمسات هندسية لافتة. كما ظهرت الزخارف والإضافة على بعض التصاميم فزادتها غرابة وجمالاً. تصاميم الأقراط المستديرة هذه ستبعدك عن نمط الأقراط القديم الذي اعتدت عليه وتمنحك إطلالات متجدّدة وعصرية.

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3- التشوكر الواسع



عقود التشوكر ليست بجديدة على عالم الإكسسوارات فقد برزت منذ مواسم عدّة ولا تزال تثبت وجودها على منصات عروض المواسم الجديدة. ولكن لربيع وصيف 2019 اكتسبت عقود التشوكر حجم أكبر بحيث لم تأت ضيّقة وملاصقة للرقبة إنما منخفضة قليلاً حتى حدود عظمة الترقوة، ما جعلها تبدو مريحة أكثر مما كانت عليه سابقاً.

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4- الأقراط المتدلية

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تعكس هذه الأقراط الكثير من الأنوثة في إطلالات السيدة، وقد اغتنت هذا الموسم بتصاميم لافتة حيث أتت مرفقة ببعض الإكسسوارات التي عُلّقت في أسفلها فمنحتها ثقلاً أكثر حتى وصلت إلى حدود الكتفين. هذا النوع من الأقراط بإمكانك أن تتزيّني به بشكل يومي شرط أن تختاري التصميم المناسب، كما بإمكانك أن تكتفي بقرط واحد منها لإطلالة جريئة ومميّزة.

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5- الريش المتطاير



قد يكون الريش من العناصر التي يصعب إضافتها إلى المجوهرات والإكسسوارات، إلا أن مصمّمو الإكسسوارات لهذا الموسم أبدعوا في تقديم أقراط مزيّنة بالريش، منحت الإطلالات الكثير من المرح والحيوية. جاء الريش ملوّناً بدرجات منعشة، أو متداخلاً مع سلاسل معدنية أو حتى بكميّات قليلة جداً جعلته يبدو بمثابة غبار على الكتف.. ولكنه في مختلف تصاميمه أضاف بهجة على الإطلالات.

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6- أساور مكتنزة



تضفي الأساور المكتنزة والبارزة التي حملتها عروض الصيف المقبل، الكثير من الأناقة إلى إطلالاتك مع الحفاظ على النمط العصري والشبابي الذي تبحثين عنه. شاهدنا أساور

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