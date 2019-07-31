لويس فويتون تطرح ساعة تامبور سليم راينبو

في مجموعة خريف وشتاء 2019، يأخذنا فيرجل أبلوه، المدير الفني للقسم الرجالي في دار لويس فويتون Louis Vuitton، إلى شوارع نيويورك المتوهّجة بالإنارة الجميلة مع مزيج من التصميم الراقي وفن الشارع غير المتكلّف. فيتناقض مزيج الألوان الزاهية مع الخلفية السوداء للأكسسوارات في المجموعة. وبالمثل، تأتي ساعة تامبور سليم راينبو الجديدة في علبة معالجة بطلاء PVD باللون الأسود. يعكس الشكل الهندسي للقرص الذي يأتي على شكل قوس قزح مع علامة X بألوان لامعة مضيئة التصميم المعتمد بالقطع والأكسسوارات الجلدية، مما يُحدد نغمة المجموعة.

وقد تم تزيين قرص ساعة تامبور سليم راينبو باليد من قبل أحد الحرفيين في مشغل لا فابريك دو تان التابعة للويس فويتون باستخدام طريقة النقل. وتتألف هذه العملية من نقل الرسم إلى القرص باستخدام طابع مطاطي مغطّى بالسيليكون.



وتتمّ هذه العملية يدوياً بوضع كلّ طبقة من طبقات اللون على حدة، الأمر الذي ينشئ نتيجة دقيقة ملائمة لكافة أنواع الأشكال والتصاميم. هذا وتتطلّب عملية إنتاج قرص واحد إلى 42 طبقة من الطلاء وعدد مماثل من الساعات حتى يجف على حرارة 100 درجة.

كما تمّ تزويد ساعة تامبور سليم راينبو بحزام مونوغرام إكليبس الجديد القابل للتبديل، والذي يُعدّ مزيجاً من التصميم الجريء وخبرة صناعة الساعات التي تشتهر بها الدار.

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