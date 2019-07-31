تحذير.. فوائد الكركم تنقلب إلى خطر يهدد صحة هؤلاء الأشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أفادت مجلة “Instyle” الألمانية بأن الكركم يتمتع بفوائد صحية جمة، ولكنه لا يخلو أيضا من المخاطر الصحية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن الكركم يعمل على تقوية جهاز المناعة ويمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات. كما أنه يعمل على تحفيز الهضم ويساعد على حرق الدهون.

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وعلى الجانب الآخر، قد يؤدي تناول الكركم بجرعات عالية إلى مشاكل بالجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن. كما لا يجوز تناوله في حال تعاطي الأسبرين أو الأدوية المُسيّلة للدم؛ نظرا لأنه يرفع خطر حدوث نزيف دم.

كما يتعين على مرضى السكري ومرضى الحصوات الصفراوية والحوامل والمرضعات استشارة الطبيب بشأن تناول الكركم.

وبشكل عام، لا يجوز تناول الكركم بجرعة تزيد عن 1000 مليجرام يوميا.