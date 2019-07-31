شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها خلال تواجدها في الساحل الشمالي. وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة: "‏صباح الفل والياسمين بالساحل الشمالي أحبك وأبي"، وارتدت "فيفي" فستان ضيق، من اللونين الأسود والأبيض، مع نظارة شمسية وشابو. وتفاعل معها متابعيها وجمهورها عبر الإعجابات والتعليقات والتي جاء من بينها: "ربنا يدينا نص إقبالك على الحياة والله"، و"أوعى الكيرفي"، وقال آخر: "صباح الطاقة الإيجابية". Advertisements واستعادت "فيفي" ذكرياتها خلال توجدها بالساحل الشمالي، بنشر صورة قديمة عبر خاصية "ستوري"، مرتدية "مايوه" من اللون الأسود. وتحرص الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها بصور وفيديوهات من حياتها اليومية عبر إنستجرام، وكذلك تشاركهم بوصلات الرقص.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تستعيد ذكرياتها في الساحل بصورة و "مايوه".. وجمهورها: "أوعى الكيرفي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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