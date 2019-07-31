"2 كفاية".. الأمير هاري يكشف عدد الأولاد الذين يرغب بإنجابهم

ذكر الأمير هاري إنه اتفق مع زوجته دوقة ساسكس ميجان ماركل، على أنهما لن ينجبا أكثر من طفلين، فهما الآن على وعي أكثر بتأثير الإنجاب على الكوكب.
وكشف "هاري" عن ذلك خلال لقاء أجراه مع جين جودال، عالمة الرئيسيات، فقال إنه موقفه تغير بعد وصول ابنه "أرشي" في مايو الماضي، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".
وأوضح الأمير هاري: "أنظر إلى الأمر بشكل مختلف الآن بلا شك.. لكن لطالما أردت أن أحاول وأتأكد من ذلك، حتى قبل أن أحظى بطفل وأتمنى أن أحظى بأطفال".
فمازحته عالمة الرئيسيات قائلة: "ليس كثيرًا"، فأجابها هاري: "اثنان بحد أقصى".
كما وصف الأمير هاري بأن تدمير البيئة "مرعب"، مضيفًا "إننا نعيش ذلك بالفعل.. نحن الضفدع في المياه وهي بالفعل تصل للغليان".
وكان هاري أجرى المقابلة مع "جودال" لعدد سبتمبر في مجلة فوج البريطانية التي شاركت ميجان دوقة ساسكس في تحريرها.
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