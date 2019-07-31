وصلة رقص جديدة لفيفي عبده على إنستجرام.. وجمهورها: "فين الجلابية"

على نغمات "مفيش زي المصرية"، شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها وجمهورها عبر منصات "السوشيال ميديا" المختلفة بوصلة رقص، جديدة نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت فيفي عبده، في المقطع المصور بشكل مختلف عن السائد، حيث تحرص على الرقص ببدل رقص أو فساتين، لكن هذه المرة، ظهرت مرتدية بنطلون "كاروهات"، وعليه "تي شيرت" رسمت عليه جمجمة، مع قميص أسود مفتوح.

تفاعل متابعي فيفي عبده معها عبر الإعجابات والتعليقات، وكان أشد ما لفت نظرهم هو ملابس فيفي عبده، فقال أحد المعلقين: "جماجم وناس بتهاجم"، و"فين الجلابية يا فوفا"، و"يا ويلي الجمال الساحر والرقص الجميل".

ومنذ أن أعلنت فيفي عبده عودتها للرقص نهاية العام الماضي، وهي تحرص دوما على مشاركة جمهورها بوصلات رقص لها شرقية، وخليجية على مختلف الأغنيات، كما تشارك جمهورها بصور ولقطات من حياتها اليومية عبر إنستجرام.