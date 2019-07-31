فيديو.. طائر يصطدم بوجه فتاة خلال ركوبها إحدى الألعاب بأستراليا

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حالة من الفزع صاحبها صراخ مستمر من فتاة، استقلت إحدى ألعاب الملاهي، في أستراليا، فكانت اللعبة تتحرك بسرعة شديدة وصلت إلى 115 كم في الساعة، لتفاجأ بطائر يصطدم بوجهها مباشرة، بحسب ما ذكرته "سبوتنيك" نقلًا عن صحيفة "ميرور" البريطانية، التي نشرت مقطع فيديو أوضح لحظة ارتطام الطائر بوجه الفتاة التي عايشت الموقف المرعب.
ظلت الفتاة تصرخ، في البداية لم يلتفت إليها صديقها الذي كان برفقتها، لكنه أصيب بالدهشة والذهول حينما شاهد الموقف.
وأشارت الصحيفة البريطانية أن الفتاة تمكنت من النجاة من الحادث خلال ركوبها اللعبة السريعة.
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