الامارات | «الفيل الأزرق 2».. كم حصد في الإمارات ومصر؟

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيل الأزرق 2».. كم حصد في الإمارات ومصر؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صناع الجزء الثاني من «الفيل الأزرق» نجاح الفيلم في تحقيق إيرادات كبيرة قبل انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائي.

وحقق الفيلم، وهو من بطولة النجوم كريم عبدالعزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، إيرادات وصلت لأكثر من 25 مليون جنيه في أقل من أسبوع، إلى جانب تحقيقه أيضاً عائدات كبيرة في دور العرض الخليجية، والتي أصبحت سوقاً سينمائياً مهماً في المنطقة، ووصل حجم الإيرادات في الإمارات إلى 1.3 مليون درهم.

وطرح الجزء الثاني من الفيلم بدور العرض الخليجية والمصرية يوم الخميس الماضي، وحظي بإقبال لافت منذ اليوم الأول لعرضه، ما دفع بعض المسؤولين عن الصالات إلى تخصيص قاعات ومواعيد عرض إضافية.