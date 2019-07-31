تعلمي من سيرين عبد النور تنسيق ملابسك الصيفية بطريقة بسيطة

تحاول السيدات خلال فصل الصيف ارتداء كل ما يتماشى من الموضة السائدة في العالم، ويحرصن على تنسيق الالوان والموديلات بطريقة ملفتة، وغالبا ما تقلدن النجمات اللواتي يبدعن في تغيير اطلالتهن ومن بينهم الفنانة سيرين عبد النور.

تعتبر النجمة اللبنانية أيقومة للموضة والتغيير، وتحرص على نشر هذه التغييرات عبر صفحتها على تطبيق انستغرام، وكان اخرها صورة بإطلالة شبابية جذابة للغاية.

واختارت اطلالة منسقة بحرفية من خلال "هوت شورت" جينز مع تيشرت خفيفة وارتدت فوقها قميص او ما يشبه الكاب بقماش خفيف وبألوان عديدة يغلب عليها الاحمر.

وبعد تنسيقها المميز لاطلالتها الصيفية، طبقت مكياجاً ناعماً وبألوان خفيفة وجميلة، ولجأت الى تحويل شعرها الطويل الى ضفيرتين لتكون كموضة صيف 2019.

Advertisements

وعلقت سيرين على الصورة بالقول "لا تتوقف وتغلق علي نفسك الابواب وترتدي ثياب السواد انظر الي الحياة من خلال نافذة ملونة".

قد يهمك ايضاً:

مجموعة عصرية ومتنوعة من الجينز الواسع اختاري منها ما يناسبك

أفكار ونصائح لارتداء البنطلون الجينز الفلير القصير في صيف 2019