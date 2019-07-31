أفضل 5 أطعمة تناولها وأنت على الشاطئ.. تحسن النفسية وتشعرك بالشبع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

في موسم السفر يهرب الكثير للمناطق الساحلية حيث الهواء الطلق والمناخ الرطب، والذهاب اليومي الشاطئ والاستمتاع بالظهور تحت أشعة الشمس.

ولكن يصعب على البعض اختيار الأطعمة التي تناسب الجلوس بالشاطئ، لذا نقدم لكم أفضل الأغذية بحسب ما جاء بموقع "CNN" عربي:

1- يمكنك تحضير أكلة الكباب مع الخضروات في الأسياخ في حافظة طعام لا تتأثر بأشعة الشمس، ولا يتسلل إليها الماء.

Advertisements

2- يمكنك جلب كوبا من المكسرات المشبعة على حجم كف اليد، لأنها تحسن الحالة النفسية مع وجود المناخ الصيفي الممتع، ويساعد بشكل كبير على تقليص الشعور بالجوع.

3- الفواكه الغنية بفيتامين "سي" والتي يمكن أن تساعد في تقليل الأشعة فوق البنفسجية، مثل البرتقال، واليوسفي.

4- المشروبات والمياه التي تحتوي بنسب كبيرة علي المياه.