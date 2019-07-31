بالفيديو.. نانسي عجرم تحرج أحد معجبيها: "مبحبش البوس"

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مصور يجمع بين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وأحد معجبيها، خلال تواجدها في الأردن، ضمن مشاركتها في مهرجان"جرش" للثقافة والفنون.

وأحرجت الفنانة المعجب خلال مقطع الفيديو حينما طلب تقبيلها، بعدما احتضنته، لترد عليه قائلة: "لا.. ما بحب التبويس"، ليبرر أحد المتواجدين رفضها طلبه قائلًا: "يا عمي متزوجة".

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تفاعل عدد كبير من الرواد مع المقطع الفيديو المصور، وانقسمت ردود الأفعال ما بين الإيجاب والسلب، والتي كان من أبرزها: "والله شيء بضحك بس بتضل نانسي الفنانة اللي عطول محترمة مش متل بعض الفنانات بيقتلوا حالن على بوسة، تحضن معليش تبوس لا ناس غريبة، يعني البوسة لا والحضن عادي، من حقها ما تقبل تبوس شخص ما بتعرفو، الفنان إنسان ويحق له رفض أي تطفل".

وكانت نانسي روجت لحفلتها المقبلة ضمن مهرجان بنزرت الدولي في دورته السابعة والثلاثين في تونس، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر "إنستجرام"، قالت فيه: "لكل جمهوري في تونس اشتقتلكم كتير، وناطرتكم بمهرجان بنزرت الدولي".

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وضعت طفلتها الثالثة "ليا" في شهر فبراير الماضي، وأصبحت "عجرم" تلقب بـ"أم البنات" فهي لديها 3 فتيات "ميلا، إيلا، ليا".