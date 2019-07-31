أم تلقي ببناتها الثلاثة في خزان مياه باليمن

تخلت عن أمومتها وذهبت بدم بارد، وألقت ببناتها الثلاثة إلى الموت، ورغم أن كافة التفاصيل لم تكشف بعد، إلا أن الجريمة هزت بالفعل المجتمع اليمني.

تعاني الأم من مرض نفسي منذ سنتين، ولكن عاطفة الأمومة لم تغلب عليها، فقد ألقت بأطفالها الثلاثة داخل خزان مياه في تعز بحسب جريدة "عدن الغد" اليمنية.

وألقت الأم فتياتها الثلاث في خزان مياه موجود في مديرية حيفان بمحافظة تعز، وفق ما قالت مصادر محلية للصحيفة.

وأنقذ أهالي المنطقة إحدى الفتيات تبلغ من العمر 5 سنوات، بينما ماتت طفلتين على الفور بمجرد إلقائهما، إحداهما تبلغ من العمر 6 سنوات، والأخرى تبلغ 3 سنوات، غرقا في حزان المياه.