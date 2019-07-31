الامارات | لهذه الأسباب النساء أكثر عرضة لإلتهاب المثانة

شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب النساء أكثر عرضة لإلتهاب المثانة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت البروفيسورة دانييلا شولتس لامبل إن التهاب المثانة يهاجم النساء بصفة خاصة أكثر من الرجال، موضحة أن السبب في ذلك يرجع إلى قِصر الحالب لدى المرأة مقارنة بالرجل، ومن ثم تصل البكتيريا إلى المثانة بشكل أسرع.

وأضافت طبيبة المسالك البولية الألمانية لـ"د ب أ": أن أعراض التهاب المثانة تتمثل في: الرغبة المتكررة في التبول، حرقان أثناء التبول، الشعور بضغط وآلام أسفل البطن، بول عكر ذو رائحة كريهة،احتمالية وجود حمى، احتمالية وجود دم في البول.

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وفي حال ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة طبيب مسالك بولية فورا للخضوع للعلاج بالمضادات الحيوية في أسرع وقت.

وللوقاية من التهاب المثانة تنصح لامبل بتدفئة منطقة الكلى والأقدام وتغيير ملابس السباحة المبللة على وجه السرعة