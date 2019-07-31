"فتاة ضد الماء".. مجرية تصاب بحساسية نادرة تتحكم في حياتها

مرض نادر أصاب فتاة هنغارية "مجرية"، تقطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تُدعى"فالنتينا بونز"، صاحبة الـ25عامًا، جعلها تشعر بحساسية مفرطة في حالة تعرضها للماء والسوائل.

تتجنب فالنتينا لمس المياه أو ممارسة التمارين الرياضية التي قد تؤثر بشكل سلبي على جسدها وعلى حالتها الصحية، ورجح الأطباء حالتها نتيجة الإصابة بـ"الشري الشرياني المائي"، وهو مرض جلدي، يحدث عادة نتيجة التعرض لمادة مؤرجة ما يسبب آفة جلدية مميزة تسمى اللحبة أو الانتبار الشروي، تكون لطخات جلدية حمراء مرتفعة عن سطح الجلد شديدة الحكاكة.

خوف شديد سيطر على فالنتينا جعلها ترتدي الملابس الخفيفة إلى جانب تجنب الخروج من المنزل في الموجة الحارة التي تصيبها بالتعرق وفي الأوقات الممطرة التي قد تؤثر على جلدها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وأوضح الأطباء أن جسد فالنتينا يستجيب بسرعة للتحسس تجاه السوائل الدافئة بينما يستغرق وقتًا أطول إذا تعرضت للسوائل البارد.

تستخدم فالنتينا في فصل الشتاء المناشف المبللة بالماء الدافئ للاستحمام وتستخدم الماء البارد صيفًا وتنهي حمامها خلال دقائق معدودة.

وأشارت فالنتينا إلى أنها امتنعت عن ممارسة أي نشاط رياضي أو بدني، كما كانت تأخذ دروسًا في المساء بالجامعة لكي تتفادى درجات الحرارة التي ترتفع بالنهار.