5 أبراج تشعر بالملل في العلاقة الزوجية والفلك يفسّر الأسباب

بعد مرور سنوات طويلة على الزواج، قد تبدأ مشاعر الملل بالتسرّب إلى العلاقة والتغلغل فيها لتؤثر سلبًا على مجراها، وبعض الثنائيات قد تشعر بالملل بنسبة أكبر من شخصيّات أخرى، وقد يعود هذا إلى عوامل عدّة مثل عالم الفلك. فمواليد بعض الأبراج مثلًا تنتابها مشاعر الضجر في العلاقة العاطفية أكثر من غيرها، وفي هذا المقال سنكشفها لك.

1- برج الحمل

مولود برج الحمل هو من أكثر الأبراج التي تملّ في العلاقات العاطفية إذ أنه يحب المغامرات ويبحث دائمًا عن التحديات لخوضها مع شريكه. بكلّ بساطة، الملل سينتاب مولود برد الحمل فور شعوره بالروتين في العلاقة الزوجية.

2- برج الجوزاء

يحبّ مولود برج الجوزاء الحياة الإجتماعيّة والتعرّف دائمًا إلى الأشخاص الجدد. كذلك، إنه يعرف كيفية الفصل بين المشاعر والمنطق، لذا عندما يشعر بأن الأمور أصبحت معقّدة للغاية بينه وبين الشريك، يبدأ بالملل ويفضّل الإبتعاد عن الآخر.

اقرا ايضاً:

تعيش مرحلة مهمة خلال هذا الأسبوع

3- برج الميزان

Advertisements

يحبّ مولود برج الميزان أن يقع في الغرام! كما أنه يبحث دائمًا عن مشاعر الحبّ التي يقدّمها له الشريك إضافةً إلى أنه ينتظر الإنتباه الدائم من قبل الشريك. ما إن يشعر بأن شريكه لم يعد يلبّي طموحاته وتطلّعاته، تبدأ مشاعر الملل بالسيطرة عليه وعلى علاقته مع الشريك.

4- برج القوس

مولود برج القوس هو من الأبراج النارية التي تبحث دائمًا عن خوض مغامرات جديدة في حياتها ككلّ وحياتها العاطفية أيضًا. من هنا، الشعور بالروتين في العلاقة الزوجية يلعب دورًا سلبيًا على مولود برج القوس ويولّد فيه مشاعر الضجر.

5- برج الدلو

مولود برج الدلو يشعر بالملل في العلاقة الزوجية بطريقة سريعة للغاية! لذا، إن لم تربطه أحاسيس قويّة وجيّاشة تجاه الشريك، فمشاعر الضجر ستنتابه بسرعة ويبدأ بالإبتعاد عن الطرف الآخر رويدًا رويدًا.

قد يهمك ايضاً:

تسودك حالة من النشاط خلال هذا الأسبوع

تنتظرك نجاحات كبيرة خلال هذا الأسبوع