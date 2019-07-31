ريهام تطلب الخلع قبل حفل الزفاف بـ10 أيام: "عايز يتجوزني في شقة أخوه"

"طلع كداب وهنجوِّز في شقة أخوه، وبعد الفرح أخوه هياخد شقته يتجوز فيها وأما واجهته قالي هو إحنا هنقعد فيها ما إحنا هنبقى مسافرين على طول" بهذه الكلمات بدأت ريهام صاحبة الـ26 عاما، تحكي تفاصيل طلبها الخلع قبل حفل زفافها بـ10 أيام، وقبل دخول عش الزوجية قامت ريهام برفع دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بسمنود.

تقول ريهام، لـ"الوطن"، إن عريسها تقدم لخطبتها أثناء وجودها مع أهلها بالسعودية عن طريق أحد معارفهم، وأقاموا حفل خطبة صغير هناك حضره الأهل فقط، وبعد شهرين من الخطوبة طلب العريس منها أن يكتبوا الكتاب حتى يستطيع تخليص أوراقها للإقامة معه بالسعودية: "بعت لأبوه في مصر يجهز الأوراق المطلوبة وعمله توكيل يكتب الكتاب وأنا عملت توكيل لأخويا وراحوا كتبوا الكتاب، وبعدها أنا نزلت مصر، وبدأت الاتفاقات كلها تتغير واحدة واحدة، في الأول أجِّل الفرح شهرين بحجة أنه مش هيعرف ينزل أجازة، وحجز معاد القاعة على كدا المفروض أنه مفهمني أنه حاجز في القاعة اللي اخترناها سوا، وبعدها طلع حجز في مكان تاني وقلت مش مهم، وأما طلبت منه عربون للكوافير والاستوديو قال لي ادفعيهم على ما أنا أنزل مصر هدهملك، والفستان أنا اللي روحت اشتريته، ورفض أي تدخل ليا في تجهيز الشقة كانت خطيبة أخوه هي اللي بتروح تختار كل حاجة، حتى فرش الشقة أبوه وأخوه اللي راحوا جابوه، وجينا قبل الفرح ودينا حاجات المطبح والسفرة وفرشنا الشقة، ونزلنا وحصل بينا مشكلة، عشان أنا روحت فرشت الشقة بتاعتي والكلام تطور بينا وقالي أمي قالت عليكي إنك مش محترمة، مفيش عروسة بتروح شقتها قبل الجواز".

تتابع ريهام كلامها: "بعد مشكلة الفرش اتصل بيا وقالي أنا مش هعمل فرح، وسحبت حجز القاعة، وأما سألته عن السبب قالي من غير نقاش أنا مش هعمل فرح، وبدأت تصرفاته كلها تبقي تحكمية زيادة عن اللزوم وحاد في الكلام معايا، كنت بتكلم مع خطيبة أخوه قلت أعرف منها السبب، وإحنا بنتكلم قالتلي أقولك على حاجة مهمة عشان بصراحة أنا مرضهاش لنفسي بس متجبيش سيرتي في أي حاجة ولا أنا قولتلك حاجة، قولتلها تمام ووعدتها إن أنا مش هجيب سيرتها، وقتها عرفتني إن الشقة بتاعة خطيبها وأنهم هيتجوزوا فيها مؤقت لحد ما يسافروا وأخوه هياخدها تاني، يعني إنتي ملكيش شقة هنا، وأما واجهته بالكلام زعق واتعصب وقال كدا كدا إحنا مسافرين مش هنقعد هنا هنفرش شقة ليه وإحنا كل اللي هننزله كام يوم نبقى نقعدهم عند أمي وأما صممت على أني يبقالي شقة، قالي خلاص استني بقى اللي ييجي يجبلك شقة، قولتله ماشي طلقني رفض حتى يرجع لي الحاجات اللي اتفرشت في الشقة وقالي ملكيش حاجة عندي".