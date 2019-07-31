"الإفتاء": الكثير من المشكلات الزوجية سببها نبرة الصوت الخاطئة

العلاقة بين الزوجين هي ميثاق غليظ، يحتاج إلى معرفة فن التعامل في المواقف المختلفة، للحفاظ على استقرار الأسرة.

وبدورها، تحدثت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن أهمية الكلمة الطيبة ونبرة الصوت الهادئة، قائلة: "ألينوا القول لأزواجكم؛ فالكثير من المشاكل سببها نبرة الصوت الخاطئة".

وتابعت دار الإفتاء المصرية، أن المعاملة بالمعروف واللين والرفق، هي وسائل كافية لحل أي مشكلة.