سيرينا ويليامز تكشف عن آخير صّيحات الموضة بـ"فُستانٍ صيفيٍّ خفيف"

أطلقت لاعبة التنس العالمية، سيرينا ويليامز، 37 عامًا، خطّها للأزياء "Serena" العام الماضي، ودَعمَها أصدقاؤها في التّرويج للبزنس الجديد، بما في ذلك صديقتها المُقرّبة دوقة ساسكس، ميغان ماركل، حيث كشفت ويليامز مؤخرًا، عن آخر الصّيحات التي أنتجتها عبر فيديو ترويجي نشرته في حسابها على إنستغرام، وهو عبارة عن فُستانٍ صيفيٍّ خفيف، بستايل الأكمام الطّويلة وبارتفاعٍ يصل حد الرّكبة، خالٍ من التفاصيل باستثناء العُقدة الأمامية، وفتحة صدره على شكل حرف V، واسمه "Twist Front Dress".

وإلى جانب بساطة تصميمه، يوجد شيئان آخران يُميّزانه؛ الأوّل سعره المُنخفض يصل إلى 120 دولار، أمّا الشيء الثاني وهو الأهم بالنّسبة لسيرينا، تصميمه بكافة الأحجام لكي تتمكّن جميع النّساء بمُختلف أحجامهنّ من ارتدائه، إذ إنّها أطلقته تحت شعار "للجميع والجميع".

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وأكّدت سيرينا رسالتها هذه من خِلال استعانتها بعارضاتٍ بمُختلف الأحجام والأطوال، وأبرز الفُستان ما هو الأجمل بكُلّ واحدةٍ منهن، فقالت إحداهن بأنها تشعر بثقةٍ أكبر بنفسها، وقالت أخرى بأنّه أبرز مُنحنيات جسدها، ومزحت أخرى بأنها تشعر وكأنها كالفلفل الحار، حيث يأتي فُستان Twist Front Dress باللونين الأحمر والأسود، لكنّ بيع اللون الأحمر منه بالكامل فور إطلاق سيرينا حملتها التّرويجية.

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