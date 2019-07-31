"ستود" تطرحُ حقيبة القَمر المُستوحاة من موضة السّبعينات

تشتهر العلامة الأميركيّة "ستود" Staud؛ بكونها أحد أبرز العلامات التجارية المفضّلة لدى الفاشينيستات والنجمات، وذلك بفضل طرحها قطع أزياء وإكسسوارات فريدة من نوعها، سواء كان ذلك فستان ballgown من النايلون، أو كعب الهرّة باللون الورديّ الباهت، أو حقيبة يد على شكل صندوق مصنوعة من نقوش مُزخرفة.

وإضافةً إلى ذلك، تمتلك العلامة موهبة الجمع بين الصّور الظليّة الكلاسيكيّة مع جرعة صحية من الطبعات والألوان، غير أنّ الفئة الأكثر شعبيّة في متجر Staud هي حقائب اليد، مثل حقيبة Bisset Bucket التي كانت جزءًا من خزانة كلّ امرأة أنيقة، و حقيبة PVC Shirley التي انتشرت في العام الماضي.

وعادت العلامة الشّهيرة لتبهرنا بتصميم جديد أطلقت عليه اسم "Moon Bag" أي حقيبة القمر، تأتي على شكل هلال فريد من نوعه ونمط مستوحى من سبعينيات القرن الماضي يعكس جوهر العلامة، وتتميّز بتصميم أنيق وعمليّ في الوقت نفسه.

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وتأتي الحقيبة بحجمين وثمانية ألوان بأسعار لا تتجاوز 400 دولار، ومن المتوقّع أنْ تكون حقيبة القمر Bag du jour في موسم خريف 2019، وستُصبح متاحة للشّراء ضمن مجموعة الخريف التي سيتمّ طرحها في 7 أغسطس/ آب.

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