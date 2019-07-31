بيونسيه تخطف الأنظار في عيد ميلاد ابنة أختها بفستان مُرصَّع بالألماس

خطفت النجمة الشهيرة بيونسيه، الأنظار خلال عطلة نهاية الأسبوع، أثناء حضورها حفلة عيد ميلاد ابنة أختها الحادي والعشرين في نيويورك برفقة زوجها جاي زي، وكالعادة ظهر الثنائيّ في الحفل بأزياء أنيقة تليق بالسّجّادة الحمراء.

وتألّقت بيونسيه بفستان ساحر باللون الخمريّ مطرز بالألماس مصمّم خصيصًا لها من علامة والتر كولكشن.

وأنهت النجمة إطلالتها بزوج من الصّنادل من جيمي تشو مزيّنة بأحد أكبر اتّجاهات موسم الخريف المقبل "الرّيش" يبلغ ثمنه 1895 دولارًا، والذي ظهر كجزء من الأزياء والإكسسوارات على منصّات خريف وشتاء 2019 لأشهر الماركات التجارية، بما في ذلك مارك جايكوبس ومايكل كورس وأوسكار دي لا رنتا وبرابال غورونغ، حيث أثبتت أنّ هذا الاتجاه سيكون كبيرًا في الموسم المقبل.

من جهته، تألّق مغنّي الرّاب ورجل الأعمال جاي زي، ببدلة توكسيدو بيضاء مكوّنة من بنطلون أسود وسترة بيضاء وقميص أنيق، وأنهى إطلالته ببيون أسود ووشاح أبيض، بالإضافة إلى عكّاز أبيض، حيث استوحى إطلالته من شخصيّة غاتسبي العظيم.

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