الفستان الوردي ينطق بأنوثتك هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يزهو الفستان في صيف 2019 باللون الوردي الناعم لينطق بأنوثة ورقة المرأة ويمنحها إطلالة رومانسية حالمة.

وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه أن الفستان الوردي يعانق البشرة البرونزية الساحرة، التي طبعت الشمس قبلة عليها، مشيرا إلى أنه يطل هذا الموسم بقصة قصيرة "ميني" ليمنح المرأة إطلالة جريئة ومثيرة.

ولمزيد من الجرأة والإثارة يتألق الفستان الوردي بقصة "أوف شولدر" كاشفة للأكتاف. كما يغازل الفستان الوردي أنوثة ورقة المرأة من خلال الدانتيل أو الكرانيش.

وأشار روزه إلى أن الإطلالة الصيفية المشرقة تكتمل بتنسيق الفستان الوردي مع إكسسوارات تكتسي باللون الأبيض أو مصنوعة من خامات طبيعية مثل اللآلئ والصدف.