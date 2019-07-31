متى تهدد الحقيبة المدرسية صحة طفلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال من أن الحقيبة المدرسية غير المناسبة تهدد الطفل بمشاكل في الظهر، موضحة أن الحقيبة المدرسية تكون غير مناسبة، إذا كانت أعرض وأطول من جذع جسم الطفل.

وإذا كانت الحقيبة المدرسية عريضة جدا من أعلى، فسيكون الطفل مجبرا على الانحناء إلى الأمام، ما يشكل عبئا على ظهره. وإذا كانت الحقيبة أعلى من الكتف، فإنها ستعيق رؤية الطفل إلى الخلف، ما يهدد سلامته في طريق ذهابه إلى المدرسة وعودته منها.

وتكون الحقيبة المدرسية مناسبة عندما يستقر الطرف العلوي منها على كتف الطفل، بينما يستقر الجزء السفلي منها فوق المقعدة بقليل، في حين لا تلتصق الحقيبة بالظهر، علما بأن أحزمة الحمل المبطنة وكذلك أحزمة الصدر والحوض تسهم في توفير وضعية جيدة ومستقرة للحقيبة على ظهر الطفل.