طرق تهدئة البشرة بعد إزالة الشعر

إزالة الشعر عن جسمك يجعل بشرتك ناعمة وجميلة، لكن التهاب الجلد بعد هذه العملية أمر يفسد عليك فرحتك دائمًا، كما يمكن ظهور احمرار أو حبوب على الجلد، وقد تستمر هذه الحالة لساعات أو حتى لأيام، وسبب ظهور هذه المشكلات هو التهاب يصيب بصيلات الشعر، والآن نقلًا عن موقع "IMBB" سنقدم لك بعض النصائح والمكونات الطبيعية التي ستساعدك في علاج هذا التهيج ومنع حدوثه لتحصلي على نتيجة مثالية بعد كل عملية إزالة شعر.

ماء الورد

امسحي وجهك بقطنة مبللة بماء الورد، ويستحسن أن يكون باردا حتى يقوم بتهدئة التهاب الوجه بشكل كامل، كما يمكنك إضافة بعض النشا لماء الورد البارد حتى يتكون معك ماسك مفيد، مغذي، ومفتح للبشرة.

الثلج

استخدام الثلج على المنطقة الملتهبة يساعد في تهدئة التهيج والاحمرار، وسيزول تدريجيًا الألم الناتج عن إزالة الشعر، أحضري قطعة ثلج وضعيها داخل منشفة ناعمة، ثم ضعي المنشفة على الجلد المتهيج، واتركيها لمدة 15 دقيقة.

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زيت شجرة الشاي

مرري قطرات من زيت شجرة الشاي على المنطقة الملتهبة مع مساج لطيف بأطراف الأصابع، واتركيه على البشرة حتى تمتصه فهو يعمل على تقليل الاحمرار والتهيج ويرطب البشرة.

هذا الزيت يُعد بمثابة بلسم مرطب للجلد، إذ أنه يعمل على منع ظهور النتوءات ويزيل الألم، يمكنك وضع القليل من هذا الزيت على يدك، ثم قومي بتدليكه بلطف على الجلد بأطراف الأصابع.

الزبادي

ضعي القليل من الزبادي على المنطقة المتهيجة من الجلد واتركيه لمدة ربع ساعة ثم قومي بغسله بماء بارد لتحصلي على بشرة هادئة ورطبة.