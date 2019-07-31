طرق تهدئة الطفل من البكاء

بكاء مستمر للطفل طوال الليل يجعل الأم تفقد القدرة على النوم ومع مرور الوقت تفقد الأم القدرة على تهدئة طفلها أثناء بكائه، وترجع أسباب بكاء الطفل إلى شعوره بالجوع، التسنين، منزعج من حفاضة مبللة وغيرها من الأسباب، وللتعامل مع بكاء الطفل المستمر قدم موقع "Daily Medical"، مجموعة من النصائح منها..

نصائح لتهدئة الطفل أثناء بكائه

عليك إطعامه إذا كان جائعا.

داعبيه لو كان يريد اللعب.

احتضني طفلك ليشعر بحنانك وحبك.

تغيير الحفاضة إن كانت مبللة.

تغيير وضعية الطفل، حيث إن الطفل قد يمل وينزعج إذا استمر في وضعية واحدة عندها عليكِ تغيير وضعيته، ومن الأوضاع المريحة للطفل أن ينام على بطنه خاصة لو كان يعاني من المغص فهذه الوضعية تساعد في خروج الغازات.

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الحركات الثابتة مثل تدليك جبهة الطفل وبين عينيه، ووراء أذن الطفل، فهذا يساعد على تهدئة الطفل وشعوره بالاسترخاء، ومن ثم الهدوء والنوم.

سكاتات الأطفال يمكن استخدامها إذا كانت تساعد في تهدئة طفلك، ولقد أثبتت البحوث أنها تساعد في تقليل حالات الموت المفاجئ عند الأطفال.

الهمس في أذن الطفل يساعده على التوقف عن البكاء.

الحركة المستمرة تساعد في تهدئة طفلك كثيرا.