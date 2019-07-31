يحتوى القرع العسلي على قيمة غذائية كبيرة، حيث يتميز بأنه منخفض السعرات الحرارية، ويعتبر من أكثر الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص نظرًا لكونها ذات مذاق ممتع وشهي. ويقدم "هُن" طريقة عمل طاجن قرع العسل، على طريقة الشيف الشربيني. المكونات قرع عسل سكر لبن 3 ملاعق كبيرة زبدة 3 ملاعق كبيرة دقيق طريقة التحضير - تقشير القرع وتقطيعه لمكعبات Advertisements - نضع كوب ماء فاتر ونضيف القرع ثم كوب سكر - تصفية القرع بعد نضجه ونحتفظ بالماء من أجل تحضير البشاميل - نهرس القرع حتى يصبح ناعمًا وفي وعاء على النار نذيب الزبدة ثم نضيف إليها الدقيق ونقلبهما بالمضرب. - نحضر صينية فرن ونضع طبقة بشاميل ثم طبقة من القرع المهروس ثم طبقة بشاميل على السطح. - ندخل الصينية الفرن في درجة حرارة متوسطة.

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