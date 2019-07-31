السبرنج رول من المقبلات اللذيذة التي يحبها الجميع كبارا وصغارا، حضري المكونات واتبعي الخطوات الآتية لتحصلي على ألذ مقبلات على الإطلاق.

مكونات السبرنج رول بالخضار

20 قطعة من شرائح عجينة السبرنج رول الجاهزة.

نصف كوب ذرة.

حبة فلفل أحمر متوسط الحجم.

حبة بصل أخضر صغيرة الحجم.

حبة جزر صغيرة الحجم.

2 كوب شرائح كرنب.

ربع كوب صويا صوص.

ملعقة صغيرة سكر.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

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ربع كوب دقيق.

ربع كوب ماء.

زيت للقلي.

طريقة عمل السبرنج رول بالخضار

حضري الخضار، عن طريق فرم البصل والكرنب، وتقطيع الفلفل الأحمر إلى شرائح، وبشر الجزر.

ضعي في المقلاة بعض الزيت، ثُم أضيفي البصل وقلبيه، وبعدها أضيفي الكرنب وشرائح الفلفل الأحمر والجزر المبشور والذّرة، وقلّبي مرة أخرى.

أضيفي الصويا صوص، السكر، الملح، والفلفل الأسود، وقلّبي المكونات معاً لبضع دقائق حتّى تنضج.

اخلطي الماء مع الدقيق في صحن.

افردي شرائح عجينة السبرنج رول على سطح نظيف، وضعي فيها كمية مناسبة من الحشو، ثُم لفيها وادهني طرفها بخليط الماء والطّحين لتحكمي إغلاقها، كرري هذه العملية حتى تنتهي الكمية.

حضري مقلاة أخرى عميقة للقلي وضعي فيها الزيت، اقلي لفائف السبرنج رول حتى يتغير لونها إلى اللون البني المحمر، ثم أخرجيها وصفيها من الزيت، ثم ضعيها في طبق التّقديم.