طريقة كاسات الكاسترد بالشوكولاتة

"كاسات الكاسترد بالشوكولاتة" من الحلويات التي اكتسبت شعبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "كاسات الكاسترد بالشوكولاتة" على طريقة الشيف نرمين هنو، مقدمة برامج على قناة "CBC سفرة":

المقادير

شوكولاتة داكنة

سكر

بيضتان

لبن

دقيق

كريمة

نشا

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طريقة التحضير

- خلط الكريمة مع اللبن في طاسة على النار، ثم يُترك قليلا.

- إضافة السكر وصفار البيض والدقيق والملح والنشا جيدا داخل "العجان".

- إضافة نصف مقادير خليط اللبن والكريمة في العجان، لخلط جميع المكونات سويا.

- وضع الخليط بالكامل على النار، مع إضافة الجزء المتبقي من خليط الكريمة واللبن، حتى يتماسك.

- وضع الخليط في كاسات وتقديمها.