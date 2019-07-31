هكذا تعتنين ببشرتك بعد السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
حذرت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر من أن السباحة لمدة طويلة أو بشكل متكرر خلال فصل الصيف تؤدي إلى جفاف البشرة؛ حيث إنها تتسبب في إزالة الطبقة الدهنية الحامية للبشرة من ناحية، وتحرم البشرة من الماء من ناحية أخرى، علما بأن الكلور يُزيد من هذه التأثيرات.
ولمواجهة ذلك، تنصح هوبر باستخدام الكريمات الغنية بمواد الترطيب مثل حمض الهيالورونيك أو اليوريا، في حين يمكن تهدئة البشرة المتهيجة بواسطة البانثينول أو الجليسرين.
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