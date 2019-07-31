تعرف على حكم الاحتلام أثناء الإحرام

الاحتلام أمر لا إرادي يتعرض له العديد من الأشخاص، ربما بسبب التفكير أو النظر لأمر ما، ما يثير الشخص ويدفعه للاحتلام، ومن جانبه أرسل أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء تضمن الآتي: "ما الحكم إذا احتلم المحرم؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، بإن إذا احتلم المحرم أو فكَّر أو نظر فأنزل فلا فدية عليه عند الشافعية، وعليه أن يغتسل لأجل أن يصلي أو يطوف.

كما أمدت أمانة الفتوى، أنه يباح الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة؛ لأنه لا يسمى عطرًا، وإن كان استعمال غيره مما لا رائحة له أولى.