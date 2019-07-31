طريقة عمل شعرية باللحم

الشعرية، يمكن تقديمها بعدة طرق، ومنها شعرية باللحم المفروم، وتقديمها بدلا من الأرز والمكرونة، فهي من أكلات المطبخ المصري السريعة والسهلة، ويمكن تحضيرها بإمكانيات قليلة. وفيما يلي طريقة تحضير شعرية باللحم. المقادير شعرية. لحم مفروم، ومعصج. سمن. بصل. قرفة ناعمة. زنجبيل مفروم. Advertisements ماء ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة) طريقة التحضير يشوح البصل واللحم المفروم في السمن. تضاف القرفة والجنزبيل. تشوح الشعرية في السمن ثم يضاف اللحم. يضاف الملح والفلفل الأسود والقليل من الماء. يترك الخليط حتى النضج ثم يقدم.

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