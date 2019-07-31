حفل زفاف يتحول لمجزرة في لبنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحول حفل زفاف بمنطقة “بعلبك” في البقاع شرقي لبنان إلى مجزرة، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بعد اندلاع اشتباكات تخللها إطلاق نار بسبب “أغنية”.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية إن “موالًا غنائيا” كان سببًا في اندلاع الاشتباك المسلح، و بدأ الإشكال منتصف ليل السبت خلال حفل زفاف في بلدة يونين في منطقة بعلبك خلا تأدية فنان لموال غنائي استفز أحد المدعوين، ليتطور إلى تلاسن وإطلاق نار، وانتهى بمقتل الفنان و٣ أشخاص آخرين.

وعلى خلفية الحادث، شهدت منطقة بعلبك توترًا أمنيا كبيرا، واستمر إطلاق القذائف في الهواء في حي الشراونة الذي يقطنه ذوو أحد القتلى من آل زعيتر.

ولم يسلم الجيش اللبناني، الذي انتشر بكثافة في منطقة بعلبك من تداعيات “العرس الدموي”، إذ لفت الجيش في بيان أنه وأثناء تنفيذ دورية تابعة لتدابير أمنية بعد وقوع إشكال خلال حفل زفاف في بلدة شعت، تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل مجهولين.