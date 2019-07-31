مقتل حسناء إنستجرام الروسية إيكاترينا في ظروف غامضة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقيت عارضة ومدونة روسية تدعى إيكاترينا كيه، تبلغ من العمر 24 عاما، مصرعها، حيث عثرت السلطات الروسية عليها مذبوحة وجثتها مخبأة في حقيبة سفر بشقتها.

الجريمة هزت المجتمع الروسي، خاصة وأن القتيلة مدونة شابة اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها، حيث حققت شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها نحو 80 ألف شخص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ويشبهها كثيرون بالممثلة البريطانية الراحلة أودري هيبورن.

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الشابة الراحلة تحمل شهادة في طب الأمراض الجلدية من جامعة بيروغوف الروسية الوطنية للأبحاث الطبية، كما شاركت في مسابقة ملكة جمال موسكو من قبل.

وبحسب صحيفة “ميترو” البريطانية، فإن والدا إيكاتيرينا قد حاولا الاتصال بها مرارا، وعندما لم يتمكنا من الوصول إليها، طلبا من مالك الشقة التي تستأجرها في العاصمة موسكو، الاطمئنان عليها، ليعثر على جثتها عارية، وقد تعرضت للنحر، ووضعت داخل حقيبة.

الشرطة بدأت تحقيقاتها للتعرف على القاتل، مع تركيزها على علاقاتها الغرامية، للاشتباه في أن الغيرة قد تكون الدافع وراء الجريمة.. حيث كانت إيكاتيرينا قد أنهت مؤخرا علاقة مع رجل في الـ32 من عمره، لترتبط بعدها بآخر يبلغ من العمر 52 عاما، حيث تركز الشرطة في تحرياتها على هذين الشخصين.