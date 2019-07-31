بعد تحطم حلم "الهندسة".. "نورهان" تبدع في تصميم مجسمات المباني الشهيرة

مجموعها في الثانوية العامة حطم "حلم حياتها" في الالتحاق بكلية الهندسة، مقررة تجاوز تلك المحنة بالاجتهاد في بناء مجسمات صغيرة لمبانٍ شهيرة كالمساجد والقصور، بالإضافة إلى تجسيد أشكال صغيرة من المنازل على أفخم طراز.

تدرس نورهان عبدالنبي، البالغة 20 عاماً، في كلية الآداب جامعة سوهاج، وأصبحت من أمهر مصممي المجسمات الصغيرة، تصنع من ورق الكرتون وقطع الخشب الخفيفة أفخم المباني، وتزودها بأثاث وإضاءة على أحدث طراز: "زعلت جداً لما مجموعي ماجابش هندسة، لكن استمر اهتمامي بمجال التصميم، كنت برسم اللي نفسى أعمله على ورق وأنفذ مجسم له".

المسجد الأقصى، وبيوت بأثاث كامل، صممتها "نورهان"، ولاقت إعجاب جميع من شاهدها: "حسيت في هوايتي الجديدة إن أفكاري حرة، وبنفذها بأقل التكاليف، عملت فيلا دورين مفروشة بصالون وسفرة وليفينج وأوض نوم وفيها إضاءة وتليفزيون، وكمان عملت مطبخ وحمام"، وتتراوح مساحة المجسمات بين 2 و5 سنتيمترات، طولاً وعرضاً.

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تقول "نورهان" إن صناعة المجسمات تحتاج إلى تركيز وخبرة هندسية لتقسيم المساحات جيداً، وبناء الأدوار ورفع الأعمدة بطريقة احترافية: "بيوت وقصور بحجم عقلة الإصبع، فكرة تبهر الناس عادة، ويعتقدون أنها سهلة، على عكس الحقيقة، لأنها تحتاج تركيزاً كبيراً جداً"، ويستغرق تنفيذ المجسم من بضعة أيام إلى شهر، وفقاً لشكله وحجمه: "مجسم للقدس أخد وقت طويل لتنفيذه، لأن تفاصيله كتيرة جداً، وبتبسط جداً لما أنفذ تصميم ويطلع مطابق للحقيقى ويعجب كل اللي حواليا".