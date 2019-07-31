مشاكل اللثة، واحدة من الأزمات التي يعاني منها الكثير، الأمر المُسبب لنزيفها باستمرار، فضلًا عن خروج رائحة كريهة من الفم، وحدوث تجاويف بها، وتحول لونها من الوردي للون الداكن.

ومن جانبه تعرف على أسباب تورم اللثة، حسبما ذكرها موقع "هيلث كير":

أسباب تورم اللثة

سوء التنظيف

كإهمال استخدام الفرشاة والمعجون، وعدم استخدام الفرشاة بشكل جيد، فضلًا عن إهمال الخيط الطبي، وتنظيف الأسنان بعمق، ومن الداخل.

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التاريخ العائلي

تُعد أمراض التهابات اللثة، من الأمور المورثة، التي يمكن أن ترتبط بالتاريخ العائلي.

التغيرات الهرمونية

تغيير الهرمونات كهرمونات الحمل، والدورة الشهرية، قد يتسبب في حدوث حساسية الأسنان، الأمر المُسبب لتورم والتهابات اللثة.

اللإصابة بالأمراض

هناك العديد من الأمراض المُسببة لتورم اللثة، كالسرطان والإيدز والسكري الذي يصل لللإصابة بتلوثات الأسنان، ومن بينها التهاب اللثة.

الأدوية

تؤثر بعض الأدوية التي تعمل على خفض إنتاج اللعاب على الفم، ما تتكون طبقة فوق اللثة، تعمل على التهابها، وتورمها.