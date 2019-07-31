نسيجٍ صلبٍ وخشنٍ يظهر نتيجة تراكم خلايا الجلد الميتة والقاسية، وغالباً ما تكون هذه المسامير مستديرة الشكل، أو مخروطيةً، داخل القدم وتختلف في مظهرها من شخصٍ لآخر، يتكون في منطقة انكسار العظام في مرحلة الترميم، ويظهر على شكل بثور سطحية إلا أنها عادة تكون على شكل قمع عميق في الجلد يحدث ألما مزعج إذا تعرض للضغط عليه، تُعرف باسم "مسمار القدم".

وإليك أسباب مسمار القدم، بحسب موقع" Healthy Lifestyle، فهي كما يلي.

- ارتداء الأحذية، أو الجوارب الضيقة لفتراتٍ طويلةٍ.

- ارتداء أحذية الكعب العالي لدى النساء.

- الجري مدّةً طويلة مع ارتداء حذاءٍ غير ملائم.

- عدم لبس الجوارب عند ارتداء الحذاء.

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- وجود خللٍ في طريقة المشي، أو الوقوف، ما يؤدي إلى حدوث ضغطٍ على مكانٍ معين من القدم.

- المشي دون ارتداء حذاءٍ على السيراميك.

- الإصابة بمرض السكري، والروماتيزم.

- زيادة الوزن، حيث تؤدّي إلى حدوث ضغطٍ كبيرٍ على القدم، ما ينتج عنه الإصابة بمسمار القدم.