حضري لأسرتك اللحمة الباردة، مع الخضراوات، بطريقة الشيف سالي فؤاد. مكونات اللحمة الباردة لحمة الباردة عرق لحم فلتو زيت ذرة فصوص ثوم بهارات حبهان مطحون ملعقة ملح ملعقة فلفل أسود Advertisements جزر بطاطس بسلة طريقة عمل اللحمة الباردة قومي بشق اللحم، وضعي الثوم بداخلها. شوحي اللحم في زيت الذرة، ثم ضعي عليها الملح والفلفل والبهارات والحبهان. أضيفي الخضار على اللحم، وغطيها بفويل وأدخليها الفرن حتى تنضج.

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