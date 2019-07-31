طرق لإخفاء عيوب البشرة

إجراء تصحيحات على عيوب بسيطة مثل البثور والبقع الداكنة وأكياس العين يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في المظهر العام لوجهك.

وعادة ما تحدث البشرة بسبب عدة عوامل من أهمها، العمر، وعدم تناول الطعام بشكل جيد، والإجهاد ، والأرق، وفيما يلي 3 خطوات لإخفاء عيوب البشرة بالمكياج..

البرايمر للسيطرة على البقع

ضعي البرايمر على البشرة المغسولة حديثًا باستخدام أطراف أصابعك أو فرشاة.

يُعد البرايمر خطوة مهمة لأنه يعني أن مكياجك سيستمر بسلاسة ويلتصق ببشرتك طوال اليوم.

اترك البرايمر ليستقر على جلدك لبضع دقائق قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

الكونسيلر على البثور والندبات

ضعي الكونسيلر، على البثور والندبات، واخفي الجوانب والبقع الداكنة عن طريق رسم حركة "x" بالكونسيلر (يفضل أن يكون لونه أفتح من لون بشرتك).

امزجي خافي العيوب بأصابعك، وقومي بتدليك بشرتك، واحرصي على عدم فركه على الندبة، أو البثور.

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ضعي الكونسيلر كذلك تحت دوائر العين بعد إخفاء الشوائب والندوب.

استخدمي الإسفنجة لوضع كريم الأساس

استخدمي اسفنجة ناعمة لوضع كريم الأساس "الفاونديشن" الخاص بك.

ابدأي من الأنف ثم افرديه للخارج، عن طريق الحركات المستديرة.

تأكدي من عدم وجود أي خطوط كريم أساس على خط الفك، ادمجي كريم الأساس في الرقبة للحصول على مظهر أكثر طبيعية.