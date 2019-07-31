تستهدف طالبات الجامعة.. السفارة البريطانية تستضيف ورشة "هي تقود" الخامسة

عقدت السفارة البريطانية في القاهرة، ورشة العمل التدريبية الخامسة للنساء، ضمن برنامج القيادات النسائية الشابة بعنوان "هي تقود"، الذي انطلق في فبراير 2019، بالتعاون مع سفارات أستراليا وكندا ونيوزيلندا وسنغافورة.

وحصلت 25 طالبة ملحقة بالسنتين الأخيرتين في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على تدريب في الورشة الخامسة من برنامج "هي تقود"، الذي تصل مدته 10 أشهر، على أن يخصص لكل طالبة مدربة خاصة، مسؤولة عن تقديم الدعم والإرشاد لها خلال فترة البرنامج، بالإضافة إلى حضور سلسلة من ورش العمل لبناء قدراتهن القيادية.

ويهدف البرنامج أيضًا إلى مساعدة الشابات على تحديد أسلوبهن وأهدافهن القيادية.

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ركزت ورشة العمل على "التواصل الفعال"، كما تناولت ورش العمل السابقة تطوير مهارات التفاوض لدى النساء، والتواصل، وإدارة المواقف الصعبة، بالإضافة إلى بناء الثقة بالنفس، وتطوير التفكير الاستراتيجي، وتحديد الأهداف، وإدارة الوقت.

ومن جهتها، قالت آية عبد العال، إحدى سفراء برنامج "هي تقود"، في تصريحات صحفية: "يشرفني أن أكون جزءًا من هذا البرنامج، فقد غيرت ورش العمل حياتي وشخصيتي حقًا، الآن يمكنني الحكم على المواقف بشكل مختلف، أشعر أنني أعرف نفسي بشكل أفضل، ونجحت في تحطيم الكثير من مخاوفي الداخلية".

وأضافت أن تبادل العمل مع مدربتها، وتجربتها العملية، يشبه رؤية مسارها المستقبلي، والنهج الذي تريده في مسيرتها المهنية.

وفي سياق متصل، قال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز، في بيان له: "إن الاستثمار في الشباب المصري هو استثمار في مستقبل مصر، لهذا السبب نحن فخورون بالتعاون مع 4 سفارات أخرى للاستثمار وتنمية مهارات هؤلاء القائدات الشابات".

وأضاف: "خلال السنوات الماضية، شهدت مصر زيادة في مشاركة النساء في العديد من القطاعات ونتطلع إلى مواصلة دعم جهود مصر لتمكين المرأة في جميع مناحي الحياة".