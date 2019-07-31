الامارات | «دبي للثقافة» تحتفي بـ «أبطال الصيف»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تحتفي بـ «أبطال الصيف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد هيئة الثقافة والفنون في دبي لإطلاق مبادرة «أبطال الصيف»، المبادرة المجتمعية الإنسانية التي تهدف إلى تكريم موظفي الخدمات الأساسية العامة في الهيئة و«حي دبي للتصميم»، كعمال النظافة والأمن وغيرهم في المهن المُشابِهة، الذين تتطلب مهام عملهم الوجود في الخارج، والتعامل مع حرارة الصيف، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم الفاعلة في خدمة المجتمع، ما يواكب أهداف عام التسامح، ويعزز قِيَم التواصل الإنساني.

وتسعى «دبي للثقافة»، من خلال هذه المبادرة، إلى إسعاد العمال، وخلق حالة من التواصل الإيجابي بينهم وبين الجمهور، ونقل مشاعر التقدير لهم على ما يقدمونه من خدمات، ما يعزز التماسك والتلاحم المجتمعي، ويحفزهم على زيادة العطاء والإنتاج، ويرتقي بمستوى تقديم الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتعامل مع الأيدي العاملة كشركاء في مسيرة البناء والتطوير، وتُعلي شأن القيم الحضارية المجتمعية الداعية إلى التسامح، انطلاقاً من مكانتها الرائدة موطناً للتعايش الإيجابي بين مختلف الجنسيات والثقافات.

وتنشر «دبي للثقافة» - من خلال هذه المبادرة - السعادة بين «أبطال الصيف»، إذ ستخلق تواصلاً إيجابياً بينهم وبين موظفي الهيئة، الذين سيخطّون رسائل شكر يعبرون فيها عن امتنانهم لما يبذلونه من جهود وأعمال، ما يُدخل البهجة إلى قلوبهم، ويرسم البسمة على شفاههم، ويحقق الأهداف المجتمعية التي تسعى «دبي للثقافة» جاهدةً لتحقيقها جزءاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع وأفراده.

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وعبّرت مدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري، عن تقديرها وامتنانها لجهود العمال وإنجازاتهم المثمرة، مُثنيةً على إخلاصهم في أداء أعمالهم، ومشيرةً إلى أن مبادرة «أبطال الصيف» جاءت ضمن رؤية عام التسامح، المتمثلة في تكريس الجهود من أجل بناء مجتمع متسامح، وفي إطار جهود الهيئة في مجال ترسيخ قيم التسامح والإنسانية والتواصل مع الآخر، لتكون المبادرة بمثابة تكريم للعمال واعتراف بمكانتهم وأهمية أدوارهم في المجتمع، وقالت: «نسير مع دولتنا في مشوار الإنسانية لنوصل رسالتنا المجتمعية، ولنسهم في تقديم النموذج الإماراتي في التسامح للعالم بأفضل صورة، ومن خلال هذه المبادرة نسعى للاحتفاء بالعمال الذين يسهمون في جعل الحياة بمجتمع الإمارات أسهل وأفضل وأجمل».

هالة بدري:

• «المبادرة تهدف إلى ترسيخ التسامح والإنسانية والتواصل مع الآخر».