الامارات | الأرشيف الوطني يشارك في نادي أطفال وشباب الدار

شكرا لقرائتكم خبر عن الأرشيف الوطني يشارك في نادي أطفال وشباب الدار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الأرشيف الوطني في برنامج نادي أطفال وشباب الدار 2019، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية، بهدف دعم القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الأطفال والشباب، وتمثلت هذه المشاركة بعدد من الورش التفاعلية للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة و12 عاماً، وتستهدف هذه الورش ذات المحتوى الوطني تعزيز الولاء والانتماء، وترسيخ الهوية الوطنية لدى الأطفال.

ويأتي تعاون الأرشيف الوطني مع مؤسسة التنمية الأسرية، انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية تجاه أبناء المجتمع، والدور الذي يؤديه الأرشيف الوطني على نطاق التنشئة الوطنية للأجيال، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وشحنهم بالطاقة الإيجابية التي تزيدهم إقبالاً على دراستهم وحباً لوطنهم.

ودارت الورش التفاعلية، التي قدمها مختصون من الأرشيف الوطني في مؤسسة التنمية الأسرية - مركز أبوظبي، في موضوعات الكتيبات التعليمية الثلاثة الصادرة عن الأرشيف الوطني، وهي: كتيب «زايد من التحدي إلى الاتحاد»، وكتيب «خليفة.. رحلة إلى المستقبل»، وكتيب «قصر الحصن.. تاريخ حكام أبوظبي 1793-1966»، وفي الكتيب التعليمي «وطني الإمارات»، ورافق هذه الورش التفاعلية «لعبة المسيرة التعليمية».

يذكر أن مشاركة الأرشيف الوطني مع مؤسسة التنمية الأسرية في برنامج نادي أطفال وشباب الدار 2019، قد بدأت في منتصف يوليو وتستمر حتى السابع من أغسطس المقبل، بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، ويشارك 30 طالباً في كل ورشة.