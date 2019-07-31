الامارات | «التوازن للأفضل».. رحلة مع قياديات من أجل المساواة بين الجنسين

شكرا لقرائتكم خبر عن «التوازن للأفضل».. رحلة مع قياديات من أجل المساواة بين الجنسين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت عنوان «التوازن للأفضل»، استعرض الكتاب الذي أصدره، أخيراً، مجلس سيدات أعمال دبي، بالتعاون مع جامعة ولونغونغ في دبي، وهيئة الأمم المتحدة، تجارب قيادية واقعية

لـ19 سيدة أعمال في إمارة دبي، تحدثن خلالها عن الخبرات التي اكتسبنهن خلال مسيرتهن المهنية في الإمارة، وجهود المساواة بين الجنسين في بيئة الأعمال.

يعدّ كتاب «التوازن للأفضل» حصيلة جهود دؤوبة وأبحاث مستفيضة بقيادة البروفيسور بيازي جياشري، القائم بأعمال العميد، والعميد المشارك بكلية التربية في جامعة ولونغونغ بدبي، في إطار الأبحاث التشاركية بين مجلس سيدات أعمال دبي وجامعة «ولونغونغ» في دبي وهيئة الأمم المتحدة.

ونتيجة لتنوع ثقافات ومكونات بيئة الأعمال في دبي، تنوعت جنسيات سيدات الأعمال اللواتي أسهمن بسرد قصصهن في الكتاب، فهناك الإماراتية والسعودية والبحرانية والأردنية والبريطانية واللبنانية والمغربية والسودانية والدنماركية والباكستانية والمصرية والهندية، وغيرهن ممن اتخذن من دبي وجهة لتحقيق أحلامهن في عالم الأعمال.

وجاء إطلاق الكتاب خلال افتتاح منتدى «الاندماج والابتكار والاستدامة: شركات المستقبل».

ويأتي إطلاق الكتاب في وقت تقود في دولة الإمارات جهود المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث برز تقدم واضح لدولة الإمارات في هذا المجال، حسب تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2018

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ويعدّ الكتاب إضافة حقيقية للكتب القيمة التي تعزز مفاهيم المساواة بين الجنسين، حيث يركز على دور المرأة في تطوير وتنمية بيئة الأعمال، لاستناده إلى تجارب واقعية وحقيقية للمرأة في بيئة الأعمال بالدولة، وهو حصيلة جهود بحثية وأكاديمية ومهنية. ويضم الكتاب كذلك أبرز التجارب والخبرات التي استعرضت في سلسلة ورش المرأة في القيادة ومنتديات أفضل الممارسات، التي نظمت من قبل المشرفين على الكتاب، بداية من عام 2015 بقيادة البروفيسور بيازي جياشري.

وضم الكتاب مقابلات مع نساء مرموقات أثبتن أنفسهن في مجتمع الأعمال، منهن المديرة التنفيذية في مجموعة عيسى صالح القرق، الدكتورة رجاء عيسى القرق، وزير مفوض من الدرجة الأولى في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، لبنى قاسم، والدكتورة السعودية هبة شطة، ورئيسة وحدة البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الدولة، عائشة الكعبي، وغيرهن من سيدات الأعمال.

يخلص الكتاب إلى أن النجاح في دولة الإمارات كأمة لا يفرق بين ذكر أو أنثى، وأن المساواة بين الجنسين هو شعار يرفعه الجميع ويدرس في المدارس والجامعات والمجتمع وبيئة الأعمال، وممارساته واضحة للعيان في كل مجالات الحياة في الدولة، ما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه وتطبقه دولة الإمارات، من أجل تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي ينص الهدف الخامس منها على تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة.

توصيات

تضمن الكتاب في نهايته عدداً من التوصيات الداعمة لمسيرة المرأة نحو القيادة الممكّنة في بيئة منصفة. منها ضرورة خلق ثقافات مؤسسية تقود مهمة الاندماج وبناء القدرات من أعلى الهرم، وأهمية مواجهة التصورات والأفكار الاجتماعية النمطية الخاطئة عن المرأة، واعتماد استراتيجيات أعمال مبنية على الأداء والحقائق، والعمل على إرساء ثقافة بيئة عمل مرنة لمعالجة قضايا التوازن بين العمل والحياة، والحرص على التطور المهني والذاتي، بهدف تطوير الكفاءات الوظيفية.

• 19 امرأة من جنسيات مختلفة، يستعرضن تجاربهن في العمل القيادي.