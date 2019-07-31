الامارات | الأطفال يغرقون بصمت ولا يطلبون المساعدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال يغرقون بصمت ولا يطلبون المساعدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحاول أي شخص في حالة غرق جذب الانتباه، إما بالصياح أو التلويح باليد أو بلطم المياه، ويقول خبير ألماني إن هذا صحيح، لكن ماذا لو كان ذلك الشخص طفلاً؟

ويقول طبيب الأطفال، أولف بوليجن، في المركز الطبي بجامعة لايبتسيج، إن الأطفال غالباً ما يغرقون في صمت، ويوضح أن أجسامهم تنزل في المياه بسرعة، ودون كلمة، لأن الصدمة تشلهم ويكونون غير قادرين على طلب المساعدة.

المسطحات المائية ليست فقط البحار والبحيرات والمسابح، لكن أيضا مغطس الاستحمام، والدلاء، والبحيرات الاصطناعية، وصهاريج تخزين مياه الأمطار، التي يقول بوليجن إنه يجب جعلها آمنة للأطفال المحيطين بها، ويشير إلى أن عمق المياه ليس الخطر الأكبر، لكن سهولة الوصول للمياه. ورغم أن الآباء والأجداد قد لا يروق لهم سماع هذا الشيء، فإن الطبيب يقول، من واقع خبرة مهنية، إن حوادث غرق الأطفال «عادة ما تحدث في وجودهم، جراء الانتباه غير الكافي أو انعدامه أساساً». وغالباً ما يكون السبب مبالغة الطفل في تقدير قدراته، أو هيجان البحر، أو استهتار الطفل أو تجاهله التام للمخاطر المحتملة.