الامارات | «اللي ما يزرع الدبّاس ما ياخذ بنات الناس»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «اللي ما يزرع الدبّاس ما ياخذ بنات الناس»، مثل شعبي معروف بين أهالي منطقة الظفرة والإمارات عموما، يدل على أهمية شجرة النخيل بالنسبة لسكان دولة الإمارات. والدباس هو صنف من الرطب، بدأ ينتشر من واحة ليوا إلى بقية أنحاء الدولة، ويمتاز بالثمار الصفراء متوسطة الحجم، وهو ذو محتوى سكري منخفض، ولذيذ الطعم، ومناسب للحمية، ويعتبر من الأصناف المرغوبة في الأسواق الخارجية.

ويحتفل المزارع الإماراتي بقدوم موسم الرطب من خلال تبادل أطباق الرطب بين الأقارب والأصدقاء، ويتكرر مشهد فنجان القهوة والدلة اللذين يكونان ملازمين لأطباق الرطب التي تقدم للضيوف، حيث يعتبر موسم القيظ، الذي يمتد أربعة أشهر، هو الموسم الوحيد الذي لا يغيب فيه صحن الرطب.

وتعتبر التمور والرطب رمزاً للكرم، وخير ممثل لتراث الإمارات، ويفوق فضلها الكثير من أنواع الفواكه الأخرى، لما للرطب مع القهوة العربية من دلالة خاصة على الحفاوة بالضيف، وما يحمله من معاني الترحاب والاحترام والتقدير.

وتتعدد أصناف التمور على مستوى دولة الإمارات، حيث تصل إلى 250 صنفاً، منها 135 صنفاً معروفاً تسمى الخرايف، والبقية أصناف يطلق عليها الساير، وغالباً ما يسمى الصنف تبعاً للون الثمرة، كما في حالة أصناف: الأشهل، ودقلة بيض، والحمري، والخضري، وخضراوي، إلا أن هناك عوامل أخرى تدخل في تسمية الصنف، منها لون الثمرة، والشكل الخارجي، وموعد النضج، أو أماكن وجودها، أو قد يكون الشخص الذي يكتشف الصنف، ولكل صنف من هذه التمور طعم ومذاق، وقد تسمى التمور على طعمها، فالأصناف ذات الحلاوة الزائدة تسمى بأسماء تدل على ذلك، كما في السكري، والحلوة، وغيرهما، وتصنف التمور بحسب موعد نضج الثمرة، فمنها المبكر والمتوسط والمتأخر.

أنواع وأصناف

وأوضح مدير مزاينة الرطب، مبارك علي القصيلي المنصوري، في مهرجان ليوا للرطب 2019، أن رطب الإمارات يتسم بأنواع وأصناف كثيرة، منها المبكرة بالنضج، مثل النغال والغر، وتعرف بالمتقدمة، ويتبعها الخشكار، ثم اليردي، وهناك أصناف تنضج في منتصف الموسم، وتحتوي على أجود الأصناف، ومنها الخنيزي، وبومعان، والخلاص، والشيشي، والسكري، والصقعي، والزاملي، وأم الدهن. وهناك أنواع أخرى تسمى بالمتأخرة، أي التي تنضج في نهاية فصل الصيف، ومن أهمها: الفرض، والبرحي، والشهل، والهلالي، وتنتشر زراعتها في جميع إمارات الدولة، وتشتهر منطقة الظفرة بصنف الدباس، ويعتبر أكثرها انتشاراً.

أما منطقة العين فتشتهر بكثير من الأصناف، منها الفرض، وبومعان، وغيرهما من الأنواع التي تجود في الأجواء الجافة الحارة، حيث يتسم الفرض بشكله الأسطواني المنتظم، وله قشرة حمراء مشوبة بلون أصفر داكن، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن والكالسيوم والحديد والفوسفور وغيرها من العناصر الغذائية المهمة، وهذا النوع منخفض السكريات، خصوصاً السكروز، ولا يحتوي على الدهون، وخال من الكوليسترول، وإضافة كمية صغيرة منه إلى الوجبة اليومية تساعد في إنقاص الوزن، وقد قيل في المثل العامي «الفرض مسامير الركب».

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وجبة خفيفة

ويعد صنف بومعان من الأصناف التي يمكن أن يتم تناولها كبديل للوجبات الخفيفة، بسبب محتواه من السكر الطبيعي، مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز، ويمكن أن يخفف اضطرابات المعدة الناتجة عن أسباب مختلفة، بينما تشتهر الإمارات الأخرى بأنواع وأصناف أخرى، منها اللولو والحاتمي وجش ربيع الخنيزي، وتتميز تمور اللولو بخصائصها الفاخرة الفريدة، كما تتميز باللون البني الداكن، وشكلها المستدير، والطلب على هذا النوع مرتفع للغاية، نظراً لأنها تأتي في منتصف مواسم الحصاد، ويرجع السبب في ذلك أيضاً إلى اتزان محتواه من السكر بشكل كبير، ويقدّم هذا التمر طازجاً، للحفاظ على إنزيم البروتيناز الموجود فيه، الذي يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية، كما أنه من الأصناف المرغوبة للأسواق العالمية.

الشجرة المباركة

تعد النخلة المباركة من أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان منذ آلاف الأعوام، ومجّدتها الكتب السماوية، واستحقت مكانتها الشامخة التي جاء ذكرها في التوراة والإنجيل، وذكرت في القرآن الكريم في 23 موضعاً، منها قوله سبحانه وتعالى: «والنخل باسقات لها طلع نضيد». وقد ذكرت في أحاديث شريفة عديدة، منها: «بيت لا تمر فيه جياع أهله»، كما تجلت مكانة وقيمة النخلة في العديد من الأمثال العربية، بما فيها العامية الإماراتية.

أكبر المنتجين

تزايدت أعداد شجرة النخيل في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى أصبحت دولة الإمارات من بين أكبر منتجي التمور في العالم، بعد أن بلغت حصتها من صادرات التمور العالمية، العام الماضي، أكثر من 5%، وفقاً لبيانات «تريد ماب»، المختصة بأرقام التجارة العالمية، مبينة أن حجم الإنتاج وإعادة التصدير يزيد على 345 ألف طن سنوياً من التمور. وتعد دولة الإمارات من أهم 10 دول منتجة للتمور على مستوى العالم، وتقع ضمن أهم الدول المصدرة للتمور، إذ تستحوذ على نحو 30% من حجم التجارة الخارجية العالمية.

• يعتبر موسم القيظ الذي يمتد 4 أشهر الموسم الوحيد الذي لا يغيب فيه صحن الرطب.

• 250 صنفاً من التمور في الإمارات.