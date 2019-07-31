الامارات | «مدهش» يسعد المرضى الصغار

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت شخصية «مدهش» المحببة بزيارة مفاجئة لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وذلك في إطار جهود «عالم مدهش» لبثّ أجواء الفرح خلال موسم الصيف. وجالت الشخصية الأيقونية الشهيرة على العديد من العيادات في المستشفى، وحيّت الأطفال الموجودين وعائلاتهم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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