الامارات | مسكن قمري يحقق الاكتفاء الذاتي لرواد الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن مسكن قمري يحقق الاكتفاء الذاتي لرواد الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطط شركة ناشئة في بورتوريكو لبناء مسكن قمري ذاتي التجميع، ويحقق معايير الاستدامة والاكتفاء الذاتي، وسيكون كافياً لثمانية رواد فضاء لمدة عام.

وأعلنت شركة «إنستارز»، وهي شركة ناشئة في مجال الفضاء من بورتوريكو، عن خطط لإطلاق مسكن قمري مستدام وذاتي التجميع، في أواخر العقد المقبل.

ومازالت الشركة تجمع المال لتطوير نموذج أولي للمسكن، لكنها صممت محاكاة باستخدام تقنية الواقع المعزز، لتتيح للناس تخيل خطتها، وهي مسكن فضائي اسمه «ريمننت»، ويشبه المنزل الذي ترعرع فيه لوك سكايووكر، في فيلم «ستار وورز». وتأمل الشركة أن يصبح ملجأها القمري جزءاً من خطة «ناسا» لإقامة مستوطنة بشرية على سطح القمر.

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وتخطط شركة «إنستارز» لبناء المسكن بصورة تحقق الاكتفاء الذاتي، ليستطيع رواد الفضاء التخييم فيه عند وصولهم إلى القمر.

وسيكون مسكن «ريمننت» كافياً لثمانية رواد فضاء لمدة تصل إلى 12 شهراً متواصلة، وفقاً للبيان الصحافي، إذ سيكون نظاماً بحلقة مغلقة، ويستمد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة. وتريد الشركة أن توفر لرواد الفضاء مكاناً للعيش على سطح القمر دون الحاجة إلى أي إمدادات من الأرض.

وإن سارت الأمور وفقاً للخطة، ستطلق «إنستارز» مسكنها الفضائي في أواخر العقد المقبل، وسيكون مضغوطًا في مركبة إطلاق تجارية طولها خمسة أمتار، وسيخرج منها ليجمّع ذاته ليصل إلى شكله النهائي.

• سيكون المسكن كافياً لثمانية رواد فضاء، لمدة تصل إلى 12 شهراً متواصلة.