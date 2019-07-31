الامارات | سيف بن زايد وحامد بن زايد يشهدان تخريج دورتي المتطوعين التأسيسية والمتقدمة لطلبة المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد وحامد بن زايد يشهدان تخريج دورتي المتطوعين التأسيسية والمتقدمة لطلبة المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الاحتفال بتخريج دورتي المتطوعين التأسيسية والمتقدمة لطلبة المدارس 2019 التي تنظمها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

حضر الحفل في معسكر تدريب المستجدين بمدينة العين الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقائد القوات البرية اللواء الركن صالح محمد بن مقرن العامري، وعدد من الشيوخ، وكبار ضباط القوات المسلحة، وجمع من المدعوين من أولياء أمور وأقارب وذوي الخريجين.

وقدّم الخريجون عروضاً في فك وتركيب المسدس والبندقية إم 16 والرشاش، إضافة إلى عروض رياضة الجوجيتسو والقتال في المناطق المبنية وتطهير الخنادق، واستعراض المهارات العسكرية التي تلقاها الطلبة وأسهمت في إكسابهم العديد من المعارف والخبرات العملية التي تساعدهم على خدمة وطنهم بالشكل المطلوب. وأبرزت تلك العروض ما تحلوا به من روح معنوية عالية جسدت مقدار ما يحملونه من ولاء وانتماء وحب لخدمة وطننا الغالي والذود عنه والتضحية من أجله.

وأدى الخريجون القسم قبل انصرافهم، وهتفوا بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جهة أخرى، شهد الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد جمال محمد اليحيائي، حفل تخريج دورتي المتطوعين التأسيسية والمتقدمة لطلبة المدارس، وذلك في معسكر المنامة.

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وشملت مناهج الدورتين التدريب على الأسلحة وحركات المشاة والإدارة والإمداد واللياقة البدنية والجوجيتسو، والإسعافات الأولية، ومهارة الميدان ومهارة المعركة والقتال في المناطق المبنية، وتمرين المبيت الخارجي.

وخضع الملتحقون بالدورات التي تستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 16 عاماً لبرنامج خاص، يتضمن جوانب وأنشطة مختلفة، تهدف لتعميق الوعي وتنمية الولاء وتعزيز روح الانتماء لدى المتدربين وصقل قدراتهم، لتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، وتنمية المهارات القيادية لديهم على أيدي أمهر المدربين والمدربات، الذين يحظون بخبرات ومهارات عالية في مختلف مجالات التدريب الرياضي والاجتماعي، إلى جانب اختصاصيي واختصاصيات التغذية الذين يضعون النظام الغذائي الصحي والمتوازن للمشاركين.

من جانبه، قال حسن مطر حسن الحمادي ولي أمر الطالب عبدالله، إن ابنه أصبح لديه فكرة وافية حول دور وأهمية القوات المسلحة، وهو بالطبع الهدف الذي ننشده نحن الآباء من الأبناء، وأن يعرفوا أهمية دور جنود الوطن الذين يشاهدونهم ببزاتهم العسكرية منذ صغرهم، وأهمية ما يقومون به لحماية الوطن.

وقال الطالب عبدالله حسن مطر الحمادي، إنه تعلم خلال الدورة الكثير من الأشياء، خصوصاً أنها وفرت الفرصة للاحتكاك العملي بالأسلحة وتعلم الانضباط.

وقال الطالب سعيد خليفة بن سليمان: تعلمت أشياء كثيرة رغم قصر الفترة التي قضيناها، أهمها الالتزام بالأوامر التي كنا نتقبلها في البداية على مضض، لكن مع الوقت شعرنا بأنها مهمة ولمصلحتنا.

وعبر الطالب محمد صالح بن مقرن العامري عن سعادته بالانضمام لمثل هذا النوع من الدورات، وبين أن خدمة الوطن شرف كبير لا يضاهيه شرف.