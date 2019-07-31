الامارات | طوكيو تصنع ميداليات «أولمبياد 2020» من الهواتف الذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تصنع ميداليات «أولمبياد 2020» من الهواتف الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 أن المعادن الموجودة في الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، للألعاب الأولمبية في العام المقبل، ستُستخلص من الهواتف الذكية والتجهيزات القديمة. وتجمع اللجنة الأولمبية الأجهزة المتبرع بها منذ عام 2017، وفقاً لموقع «ذا فيرج»، وجمعت حتى اليوم نحو 78 ألفاً و895 طناً من الهواتف المرمية والأجهزة اللوحية، والأجهزة الأخرى التي نتج منها كنز من الذهب والفضة والبرونز.

تبرع ناس كثيرون للمشروع، وتمكنت اللجنة التنظيمية من حصد 32 كيلوغراماً من الذهب و3500 كيلوغرام من الفضة و2200 كيلوغرام من البرونز، وتبلغ قيمة هذه الكمية الكبيرة من الذهب 1.4 مليون دولار، إلا أن اللجنة لن تكتفي بهذا المقدار، إذ يتعين عليها تصنيع آلاف الميداليات للألعاب.

لعل أكثر شيء يجب أن يثير الانتباه في هذا الموضوع، حجم تراكم الإلكترونيات القديمة دون احتساب التجهيزات القديمة الأخرى، فلجنة الألعاب الأولمبية جمعت نحو 6.21 ملايين هاتف لاستخراج المعادن الثمينة الكافية لإنتاج هذه الجوائز الأيقونية.